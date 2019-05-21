شكرا لقرائتكم خبر عن "قمر هادى".. يدخل قائمة المسلسلات الأوائل فى السباق الرمضانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع النجم هانى سلامة، أن يحقق المعادلة الصعبة فى دراما رمضان الحالى، خاصة بعدما احتل مسلسله "قمر هادى" المراتب الأولى فى السباق الرمضانى، منذ عرض الحلقة الأولى ، وحصل أبطاله على إشادات كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لما تشهده أحداثه من الإثارة والتشويق بقيادة المخرج رؤوف عبد العزيز، كما حصد العمل على إشادات النقاد والصحافة والإعلام.

واحتل المسلسل تريند جوجل في اليوم الرابع عشر من السباق الرمضاني، حيث جاء في مرتبة متقدمة بين الأعمال الأكثر بحثًا على موقع جوجل، كذلك دخل قائمة الأعمال التى تصدرت الترند على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

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"قمر هادى" من تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، بطولة هاني سلامة وداليا مصطفى ويسرا اللوزي ومحسن محيي الدين ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور، وآخرين.