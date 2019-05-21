شاهد.. محمد صلاح ينام في أرضية الطائرة وسط سخرية زملائه

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 مايو 2019 11:58 صباحاً - أظهر مقطع فيديو اللاعب المصري محمد صلاح، المحترف بفريق ليفربول الإنجليزي، وهو يتعرّض للسخرية من قِبل زملائه؛ بسبب طريقة نومه في الطائرة التي أقلته مع فريقه إلى مدينة ماربيلا بإقليم ملقا في إسبانيا.

وبيّن الفيديو الذي وثقه البرازيلي ألكسندر تشامبرلين، صلاح وهو ينام مفترشاً أرضية الطائرة، رغم أن مقاعد الطائرة يمكن تحويلها إلى سرير للنوم بشكل أكثر راحة، إلا أن اللاعب المصري اختار النوم على الأرض.

ولقي تصرف صلاح تعجبَ وسخرية عدد من زملائه الذين أبدوا استغرابهم من طريقة نومه، فيما علق تشامبرلين على الفيديو قائلاً: “الملك المصري يحتاج للنوم كثيراً”. يذكر أن فريق ليفربول اتخذ من مدينة ماربيلا معسكراً له، استعداداً لمواجهة مواطنه توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب واندا ميترو بوليتانو في العاصمة مدريد، في الأول من يونيو المقبل.