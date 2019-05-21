شاهدوا عادل إمام يكشف سر عدم دخوله السباق الرمضاني

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 مايو 2019 11:58 صباحاً - صرح الفنان المصري عادل إمام الملقب بالزعيم عن سبب تأجيل مسلسل فالنتينو، فقد صرح إمام أن هذا يعود للشركة المنتجة، التي وجدت أزمة في التسويق، خاصة أن جزء كبيرًا من مشاهد المسلسل لم يتم الإنتهاء منها بعد وأضافت التقارير أن المسلسل من المقرر إكمال تصويره بعد عيد الفطر المبارك، https://cdn00.vidyomani.com/c/1/9/7/clahsuwvvahu/index.htmlوبعد حالة من الجدل أثيرت في الفترة الماضية حول الحالة الصحية للفنان عادل إمام، خاصة بعد التأجيل المفاجئ لمسلسله الجديد فالنتينو، الذي كان من المقرر أن يخوض سباق دراما رمضان 2019 وبحسب ما ذكرت تقارير فنية، فإن كل ما قيل بخصوص هذا الأمر هو مجرد شائعات، وأن الفنان المصري، الذي احتفل بعيد ميلاده الـ 79 يوم الجمعة الماضي، في خير حال.

حيث قالت تلك التقارير نقلًا عن عادل إمام نفسه أن حالته الصحية على ما يرام، وأنه لا يعلم مصدر هذه الشائعات التي تتحدث عن مرضه وقال الفنان المصري، أنه عانى كثيرًا من شائعات وفاته، واعتاد عدم الرد عليها إلا إذا شعر بأن الأمر زاد عن حده.

جدير بالذكر أن مسلسل فالنتينو يشارك في بطولته كل من دلال عبدالعزيز وحمدي الميرغني وداليا البحيري، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.