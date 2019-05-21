غادة عبد الرازق متهمة بإهانة المرأة والابتذال

متابعة بتجـــــــــــرد: أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جمهورية مصر العربية، تقريرًا انتقد فيه عددًا من المسلسلات ومن بينها مسلسل “حدوتة مرة” الذي تخوض به النجمة المصرية غادة عبد الرازق سباق دراما رمضان لهذا العام.
وجاء في البيان: “مسلسل (حدوتة مرة) للفنانة غادة عبد الرازق يحتوي على 35 مخالفة من بينها ألفاظ سوقية ومتدنية ومبتذلة، تدخين وشرب الخمر وتعاطي المخدرات بالإضافة إلى الإيحاءات الجنسية، عدم احترام القوانين واللغة العربية وتشويه صورة المرأة وإهانتها”.
يشارك بجانب غادة عبد الرازق، في مسلسل “حدوتة مُرة” محمد شاهين، أحمد صفوت، عايدة رياض، ولاء الشريف، سلمى أبو ضيف، مايان السيد، والفنان عبد الرحمن أبو زهرة، والعمل من تأليف عمرو عبد الحليم وإخراج ياسمين أحمد.
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