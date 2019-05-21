ماذا قالت كارول سماحة عن أوّل مشاركة لها في “مهرجان كان سينمائي”؟

متابعة بتجــــــــــرد: شغلت النجمة اللبنانية كارول سماحة وسائل الإعلام بعد مشاركتها في فعاليات “مهرجان كان السينمائي الدّولي” لهذا العام.

وتصدّرت كارول سماحة عناوين أهم الصحف والمجلات التي تحدّثت عن إطلالتها في الدّورة الثانية والسبعين من المهرجان.

من جانبها أعربت كارول عن سعادتها بهذه المشاركة وكتبت بتعليقها عبر إحدى الصور التي التقطت لها على السجادة الحمراء للمهران على مواقع التواصل الإجتماعي: “لقد استمتعت كثيرًا بتجربتي الأولى في مهرجان كان خاصةً أثناء عرض فيلم hidden Life للمخرج الكبير تيرينس ماليك الذي يستحق برأيي السعفة الذهبية لهذا العام! لقد تأثرت بشدة بهذه التحفة الفنية”.

وجاءت مشاركة كارول سماحة في فعاليات “مهرجان كان السينمائي الدّولي” بدعورة رسمية تلقتها من قبل علامة Chopard للمجوهرات السويسرية.

على صعيد آخر، تستعد كارول سماحة، لطرح أغنية جديدة في فترة عيد الفطر وذلك مع بداية موسم الصيف. الأغنية باللهجة المصرية، وهي من كلمات نادر عبدالله، ولم تستقر كارول حتى الآن على الاسم النهائي لها.