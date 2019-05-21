آخر مستجدات قضية جوني ديب وأمبر هيرد

متابعة بتجـــــــــــرد: لا تزال قضية الممثل العالمي جوني ديب وزوجته السابقة الممثلة أمبر هيرد تشغل الجمهور والرأي العام، وتحديدًا محبّي النجم الشهير الذين ينتظرون إثبات براءته من التهم الموجهة ضدّه بالإعتداء بالضرب على هيرد.

وبحسب مصادر صحفية أجنبية ادّعى “ديب” أن آمبر هيرد قامت بتلوين جسدها وقالت أنها كدمات تعرضت لها بسببه، وأكد مجددًا أن الادعاءات التي طالته باطلة وتهدف لدعم مسيرة هيرد المهنية.

وكان ديب وهيرد قد انهيا زواجهما مطلع عام 2017 وذلك بعد شهور من مزاعم الأخيرة عن تعرضها للعنف بالمنزل حيث قام “ديب” بقذف هاتف محمول في وجهها وحطم بعض الأشياء في شقتها، في مقابل مزاعم “ديب” بالابتزاز المالي.