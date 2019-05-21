راغب علامة يواعد جمهوره الأمريكي ويستعد لجولة غنائية صاخبة

متابعة بتجــــــــرد: يستعد السوبرستار راغب علامة خلال الشهر المقبل لجولة أميركيّة يحيي خلالها سلسلة من الحفلات المتتالية في عدد من المدن والولايات.

وينتظر راغب علامة، جمهور عريض من محبّيه والجاليات العربية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال جولته الفنية التي يبدأها في ديترويت في 14 حزيران/يونيو المقبل، ثم في بوسطن في 15 منه، ثم الباهاماس في 16 منه، ثم سان خوسيه في 21 منه، ثم لاس فيغاس في 22 منه، ثم واشنطن في 28 يونيو، ليختتم السلسلة بحفلة ضخمة في نيوجرسي في 29 حزيران/يونيو.

ومن المتوقّع أن تشهد حفلات راغب علامة في أميركا إقبالًا كثيفًا من قبل الجاليات العربيّة المقيمة في الولايات.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال راغب علامة الفنية، أغنية “صدفة” كتبتها ولحّنتها أماني النوري، وهي امتداد لأغنية “اسف حبيبتي” التي غنّاها السوبر ستار قبل 26 عامًا وحققت نجاحًا كبيرًا فاق حينها كل التوقعات.