طريقة نوم محمد صلاح تشعل مواقع التواصل الاجتماعي – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: أحدث لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، “تشامبرلين”، تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر مقطع فيديو يظهر خلاله النجم محمد صلاح نائمًا على الأرض داخل طائرة.

وانتقل نادي ليفربول، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، لإقامة معسكر إعداد لنهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، معقل نادي أتلتيكو مدريد، في الأول من يونيو المقبل.

وظهر لاعبو ليفربول وهم يسخرون من طريقة نوم أيقونة “الريدز”، صلاح، وسط ضحكات واضحة في الفيديو، فيما لم يهتم صلاح بردود فعل زملائه، تجاه نومه على الأرض، واستمر كما هو.

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وتداول الآلاف من جماهير نادي ليفربول، ومحبي النحم المصري، مقطع الفيديو عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، كما انهالت عليه التعليقات، التي اتسمت في غالبيتها بالطرافة، والسخرية.

ويتطلع نادي ليفربول للتتويج بكأس دوري أبطال أوروبا، على حساب توتنهام، خاصة بعدما قدم أبناء المدرب يورغن كلوب موسمًا مميزًا، رغم خسارتهم لقب الدوري، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي، كما أطاحوا بالوحش الإسباني برشلونة، من نصف نهائي البطولة الأوروبية بريمونتادا رهيبة، سجلوا فيها برباعية تاريخية، ردا على خسارتهم ذهابًا بثلاثية نظيفة.