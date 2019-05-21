قضى 90 يومًا على كرسي متحرك.. عاصي الحلاني يكشف تفاصيل حالته المرضية

متابعة بتجـــــــــرد: كشف فارس الغناء العربي عاصي الحلاني عن خضوعه لعملية جراحية في العظم، وذلك خلال لقائه ببرنامج “عايشة شو” مع الإعلامية عايشة عثمان، الذي يعرض على إحدى المحطات المصرية.

وقال عاصي الحلاني، خلال اللقاء: “أجريت عملية لزراعة العظم، وجلست تسعين يوما، على كرسي متحرك، لأنه لم يكن مسموحًا لي بالوقوف”.

وأضاف: “كنت في ذا فويس أضحك مع لجنة التحكيم والجمهور وأنسى الألم، وكنت أحزن عندما يقول البعض أن عاصي يأخذ بوتوكس، وكنت أخذ كورتيزون حتى أتحمل الوجع”.

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وتابع: “نعم شعرت باليأس ومررت بحالة كآبة، وفي بعض الأحيان كنت أبكي، لأني خشيت من عدم ممارستي هوايتي المفضلة وهي الفروسية”، مضيفًا: “في كتير ناس مريضة وعندها وجع بحب قلن بالصلاة والإيمان والصبر، بتقدر تتخطى أي مصيبة”.

وقدم الفنان عاصي الحلاني، لأول مرة، أغنية جديدة من كلمات الشاعر الراحل عمر الفرا، تقول كلماتها: “أودعكم لعل الله يجمعنا بأماسيكم.. أودعكم عسا هبت عطر تعبر علينا من بواديكم.. عسا الأيام تجمعنا على ميعاد أمانينا بأمانيكم.. حبايبنا العذر منكم إذا أخطينا.. وإذا أخطيتم لراضيكم”.

تجدر الإشارة إلى أن حلقة عاصي الحلاني في برنامج “عايشة شو” لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور وذلك ظهر بوضوح من خلال مواقع التواصل الإجتماعي.