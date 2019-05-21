لطيفة التونسية تطلّ من الإستوديو وتعد الجمهور بمفاجآت كثيرة!

متابعة بتجــــــــــرد: أطلّت النجمة لطيفة التونسية على الجمهور بصورة جديدة لها، التقطتها في استوديو التسجيل حيث تعمل على أغاني ألبومها الجديد.

وفي تعليقها على الصورة وعدت لطيفة التونسية محبّيها بألبوم مختلف، تحمل أغنياته مفاجآت كثيرة فكتبت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي: “صحه شريبتكم … اوعدكم بالبوم مختلف ويا رب يعجبكم. لطيفه 2019 مفاجات كثير”.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال لطيفة التونسية الفنية كانت أغنية “فيها وفيها” التي أطلقتها في موسم الصيف الماضي، كما وقدّمت بصوتها مؤخرًا إحدى روائع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بعنوان “فتنة الإرهاب” وذلك في ختام فعاليات منتدى الإعلام العربي في دورته الثامنة عشرة وحفل جائزة الصحافة العربية.