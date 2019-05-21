راغب علامة يلتقي الجاليات العربيّة بجولة فنية أميركيّة

يستعد السوبرستار راغب علامة خلال الشهر المقبل لجولة أميركيّة يحيي فيها مجموعة من الحفلات المتتالية المتوقّع أن تشهد إقبالاً كثيفاً من قبل الجاليات العربيّة المقيمة في الولايات التي يحيي فيها السوبرستار حفلاته.

Advertisements

وضرب السوبرستار موعداً مع جمهوره الكبير خلال جولته الفنية الاميركية التي يبدأها في ديترويت في 14 حزيران/يونيو المقبل، ثم يلتقي جمهوره في بوسطن في 15 منه، ثم الباهاماس في 16 منه، ثم سان خوسيه في 21 منه، ثم لاس فيغاس في 22 منه، ثم اشنطن في 28 يونيو، ليختتم السلسلة بحفلة ضخمة في نيوجرسي في 29 حزيران/يونيو.

ولكن قبل الجولة الفنية، يلتقي السوبرستار جمهوره بحفلة فنية بمناسبة عيد الفطر السعيد في إمارة دبي بالامارات العربية المتحدة، وتحديداً في السابع من حزيران المقبل في فندق المريديان.

من جهة أخرى، أحيا السوبرستار مساء يوم الجمعة حفل سحور رمضاني في العاصمة المصريّة القاهرة وتحديداً في “ستون سيتي” نيو كايرو” وذلك بحضور نخبة من الفنّانين والإعلاميين الذين توجّهوا إلى المسرح ورحّب بهم علامة بحرارة بالغة.