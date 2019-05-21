راغب علامة يلتقي الجاليات العربيّة بجولة فنية أميركيّة

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May 21, 2019
يستعد السوبرستار راغب علامة خلال الشهر المقبل لجولة أميركيّة يحيي فيها مجموعة من الحفلات المتتالية المتوقّع أن تشهد إقبالاً كثيفاً من قبل الجاليات العربيّة المقيمة في الولايات التي يحيي فيها السوبرستار حفلاته.
وضرب السوبرستار موعداً مع جمهوره الكبير خلال جولته الفنية الاميركية التي يبدأها في ديترويت في 14 حزيران/يونيو المقبل، ثم يلتقي جمهوره في بوسطن في 15 منه، ثم الباهاماس في 16 منه، ثم سان خوسيه في 21 منه، ثم لاس فيغاس في 22 منه، ثم اشنطن في 28 يونيو، ليختتم السلسلة بحفلة ضخمة في نيوجرسي في 29 حزيران/يونيو.
ولكن قبل الجولة الفنية، يلتقي السوبرستار جمهوره بحفلة فنية بمناسبة عيد الفطر السعيد في إمارة دبي بالامارات العربية المتحدة، وتحديداً في السابع من حزيران المقبل في فندق المريديان.
من جهة أخرى، أحيا السوبرستار مساء يوم الجمعة حفل سحور رمضاني في العاصمة المصريّة القاهرة وتحديداً في “ستون سيتي” نيو كايرو” وذلك بحضور نخبة من الفنّانين والإعلاميين الذين توجّهوا إلى المسرح ورحّب بهم علامة بحرارة بالغة.
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