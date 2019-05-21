بعد شيرين، هل تغني كارمن سليمان باللبناني؟

عبّرت الفنانة المصرية كارمن سليمان عن إعجابها بغناء الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب باللهجة اللبنانية تتر مسلسل “خمسة ونص” والذي حمل عنوان “يا بتفكر يا بتحس”.

كارمن أكدت الى انها تحب ان تغني بعدة لهجات وفي حال عرض عليها شيئاً مهماً ستوافق.

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وأشارت كارمن الى انها تعمل على ألبوم خليجي انتهت من تسجيل خمس اغنيات منه. أيضاً تعمل على عدة اغنيات مصرية ستطلق واحدة بعد عيد الفطر مباشرة.

وكانت كارمن قد طرحت مؤخراً ميني ألبوم ديني حيث لاقى العمل اصداءً ايجابية.

كما شاركت في شهر رمضان من خلال وضع صوتها على تتر مسلسل “حكايتي” والذي حمل عنوان “سطور حكايتي”.