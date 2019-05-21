سهير البابلي في أوّل ظهور بعد أزمتها الصّحيّة.. وعمر زهران نادم على نشر صورها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - زارتْ الفنّانة والمنتجة المصريّة، إسعاد يونس، مقدّمة برنامج "صاحبة السعادة"، مواطنتها، الفنّانة سهير البابلي، في منزلها، حيث حرصت على طمأنة الجمهور على الفنّانة الكبيرة، التي مرّتْ خلال السّاعات الماضية بأزمة صحيّة، أدخلتها المستشفى، لتلقّي العلاج.

وشارك الكاتب الصحفيّ المصريّ، أحمد فايق، مقدّم برنامج "مصر تستطيع"، على شاشة "النهار"، متابعيه عبر حسابه الخاصّ على "فيسبوك"، مقطع فيديو من كواليس الزّيارة، وكتب قائلًا: "بكيزة هانم بخير الحمد لله ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة".

وفي الفيديو، قالت إسعاد يونس، لصديقتها سهير البابلي، التي ظهرتْ لأوّل مرّة بعد أزمتها الصّحيّة: "يا حبيبتي يا سوستة، ألف سلامة عليكي"، متابعًة: "هي الحمد لله كويسة، أنا هنا يا جدعان بالنيابة عنكم كلكم، وإن شاء الله هنشتغل سوا بعد العيد"، دون أنْ تُعلن عن تفاصيل العمل الذي سيجمعهما.

وحرصتْ إسعاد يونس، على مداعبة صديقتها سهير، للتّخفيف من ألمها، فقالت: "إنتي تتخني وأنا أخس، عشان مناظرنا غريبة"، كما طلبت منها أن تطمئن جمهورها عليها.

وقالت البابلي: "أنا الحمد لله كويسة، وإن شاء الله هنشتغل أنا وإسعاد حبيبتي"، كما وجهت رسالة تهنئة للجمهور بمناسبة شهر رمضان، فقالت: "كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وإحنا كلنا طيبين، مع بعض إن شاء الله".

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وفي نفس السّياق، أكّد المخرج، عمر زهران، أنّ الانتشار الكبير للصّور التي قام بوضعها على صفحته في فيسبوك، من غرفة المستشفى، التي كانت ترقد فيها النّجمة سهير البابلي، دليل حبّ عظيم لها. لافتًا، إلى أنّ هاتفه لم يتوقّف عن استقبال الاتّصالات منذ الصّباح، حيث وردته مكالمات كثيرة، تتأكّد من شائعة وجودها في العناية المركّزة، من كلّ مكان بالوطن العربيّ.

وقال زهران، في تصريح لإحدى الإذاعات السّعوديّة: "أعتقد أنني تسرعت عندما قمت بنشر الصور، حيث طلبت وقتها من جمهورسهير البابلي الدعاء لها من باب المحبة والخير، وليس لأنها تمر بوعكة صحية خطيرة كما أُشيع". مشيرًا، إلى أنّها غادرت المستشفى اليوم، وأنّها في أحسن حال، حيث قامت بالتّواصل معه، وطلبتْ منه التّأكيد على الجميع بأنّها في أفضل حال داخل بيتها، ومع عائلتها.

كما أوضح، أنّ الشّائعة لم تُغضبها بقدر ما أسعدتها، لأنّها كشفتْ لها مكانتها عند الجميع، حيث طلبتْ منه نقل سلامها، وشكرها، ومحبتها، لكلّ جمهورها في كافة أنحاء الوطن العربيّ.

يُذكر، أنّ الفنّان أشرف زكي، رئيس نقابة المهن التّمثيليّة في مصر، كشف تفاصيل الحالة الصّحيّة للفنّانة المصريّة، سهير البابلي، موضحًا، أنّ صحتّها مستقرّة، وأنّها غادرتْ إلى منزلها.

وقال في تصريح خاصّ لـ "فوشيا"، إنّه تواصل مع نيفين الناقوري، ابنة الفنّانة سهير البابلي، والتي أكّدت، أنّ صحّتها بخير، وتحسّنت بشكل كبير، بعد مرورها بوعكة صحيّة طارئة.

وأضاف، أنّ سهير البابلي لم تخضع لعمليّة جراحيّة، أو غير ذلك، لكنّها كانت تُجري بعض الفحوصات، وهو ما استدعى تواجدها تحت الملاحظة لمدّة يومين، كونها كانت تحتاج للأوكسجين.