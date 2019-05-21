شكرا لقرائتكم خبر عن فستان ناهد السباعى .. حفيدة فريد شوقى: الفستان اتقطع قبل ما انزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت الفنانة ناهد السباعى ضيفة فى أحد البرامج التلفزيونية، أمس الاثنين، وتحدثت عن الانتقادات والاتهامات التى توجه لها بسبب فساتينها المثيرة فى المهرجانات.

وتحدثت ناهد قائلة: "لا أتعمد الظهور بفساتين عارية، الآن لم يعد العرى مميزا، وكنت فى بيروت بحضر مهرجان وزعلت من الصحفيين والمصورين اللى كانوا بيصورونى بسبب عدم لفت نظرى بوجود قطع فى فستانى، والفنانة سمر مرسى الوحيدة اللى لفتت انتباهى بالأمر، أكيد مش عاوزه أبين شرابى، والفستان اتقطع قبل ما انزل ومحضرتش أى حاجة تانية وماما مسكت الفستان "بدبوس"، وكان غصب عنى وبتحصل".

وتابعت فى حديثها "عندى منطق دائما وهى مسألة نسبية لما الفستان يكون عريان من فوق ميبقاش عريان من تحت والعكس، لأن عمر العرى ما كان شياكة، ولا يميز صاحبه، وكمان أنا ارتديت فى مرة فستان مصنوع من قماش التنجنيد وساعاتها أتريق عليا كل رواد السوشيال ميديا، وأحب فى يوم ما يكون عندى مهرجان فى بلد مش معروفة فيها ألبس غريب عشان ألفت الانتباه".