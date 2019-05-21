شكرا لقرائتكم خبر عن علاء الدين وJohn Wick يقضيان على طموحات Avengers Endgame والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر مؤشر إيرادات فيلم الخيال العلمى والأبطال الخارقين avengers endgame فى الهبوط بعد عرض فيلم الأكشن الشهير John wick فى جزئه الثالث الأسبوع الماضى، ليتصدر شباك تذاكر البوكس أوفيس برصيد 56 مليون دولار.

وبالرغم من طموحات فيلم avengers endgame فى تحطيم الرقم القياسى لفيلم avatar إلا أن المنافسة باتت صعبة بعد اقتراب طرح فيلم Aladdin المقرر طرحه يوم 22 مايو الجارى فى دور العرض العالمية لتشتد المنافسة بين الأفلام الثلاثة، بعد أن كان فيلم الأفينجرز يسيطر على الساحة بمفرده.

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وبلغت إيرادات فيلم avengers endgame حتى الأسبوع الماضى ما يقارب 2 مليار و680 مليون دولار، بينما حقق فيلم Avatar الشهير إيرادات بلغت 2.78 مليار دولار عام 2014.

واستطاع الجزء الثالث من السلسلة الذى جاء بعنوان Avengers: Infinity War أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات عام 2018 بعد تخطيه حاجز الـ2 مليار و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم.

ودار الجزء الجديد حول حرب "Avengers"، مع "ثانوس" فى محاولة منهم للعودة بالزمن وجمع الأحجار الـ6 اللانهائية التى أدت إلى اختفاء نصف سكان الأرض فى الجزء الثالث، ليتمكنوا من إعادتهم من جديد إلى الأرض، جنبا إلى جنب مع القضاء على "ثانوس" لتخليص العالم من شره.