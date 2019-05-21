مهرجان كان 2019: إيشواريا راي باتشان ملكة ذهبية على السجادة الحمراء

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 مايو 2019 10:40 صباحاً - حضور لافت لنجمة بوليوود آيشواريا راي Aishwarya Rai Bachchan كان له وقع كبير أثناء مرورها على السجادة الحمراء ل مهرجان كان السينمائي بدورته الـ72، حيث ظهرت أمس 19 أيار/مايو بإطلالة ذهبية بدت فيها ملكة مشعة وملفتة للجميع حملت توقيع دار Jean-Louis Sabaji العالمي.



راي البالغة من العمر 45 عاماً عودت جمهورها بأن تظهر في مهرجانات كان سنوياً وكل مرة تظهر فيها تلفت انتباه الملايين وتكون محط أنظارهم، وهذا العام أسرت راي قلوب جمهورها بفستانها الذهبي المصمم بذيله الطويل وقماشه الميتاليك اللامع كجلد السمكة.

راي متألقة في مهرجان كان

واختارت إيشواريا لإطلالتها تسريحة شعر منسدلة ناعمة مع مكياج ذهبي لامع دون أي اكسسوار يذكر على فستانها الذي صمم بكتف واحد فقط.



الملفت في ظهور إيشواريا كان مرافقة ابنتها الوحيدة أراديا باتشان لها، حيث كانت قد أعلنت في وقت سابق عن وصولها الى أوتيل الريفييرا الفرنسي عبر حسابها في انستقرام، وعلقت راي على احدى الصور برفقة ابنتها بالقول: "شمسي المشرقة ابنتي الوحيدة..أحبك جداً."

راي وابنتها أراديا



وهذا العام كانت حضور نجمات بوليوود في مهرجان كان السنمائي مبفتاً للغاية خاصة بعد ان تألقت النجمات ديبيكا بادوكون Deepika Padukone وبريانكا شوبرا Priyanka Chopra وكانجانا رانوت Kangana Ranaut في أولى أيام المهرجان بأبرز الإطلالات التي أشرت قلوب الملايين.



في المقابل وصلت النجمة الهندية سونام كابور Sonam Kapoor أراضي الريفييرا الفرنسية لحضور مهرجان كان السينمائي الدولي والتألق على السجادة الحمراء من خلال مشاركتها فيديو عبر انستقرام يظهر وصولها الى كان.



وعلقت سونام على الفيديو الذي نشرته بالقول: "صباح الخير من كان.." وكانت برفقتها شقيقتها ريا كابور Rhea Kapoor.

سونام كابور تصل الى الريفييرا



وسوف تتألق كابور على السجادة الحمراء لصالح احدى ماركات المكياج العالمية.



وفيما ينتظر جمهور النجمة كابور ظهورها على السجادة الحمراء، عادت النجمة ديبيكا بادوكون الى مومباي، وبقيت النجمات بريانكا شوبرا وكانجانا رانوت وإيشواريا راي باتشان في كان.