الحلقة الخامسة عشر مسلسل البرنسيسة بيسة رمضان 2019

شهدت الحلقة الـ15 من مسلسل "البرنسيسة بيسة"، اتفاق "بيسة"، مي عز الدين، مع أشخاص لتمثيل أنهم لجنة من وزارة التربية والتعليم، وأنهم أقروا أن تتولى "بيسة"، إدارة المدرسة.

مسلسل البرنسيسة بيسة يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.