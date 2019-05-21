كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة الجديدة من ولد الغلابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض الحلقة السادسة عشر من مسلسل "ولد الغلابة" على mbc مصر الساعة الثامنة مساء، ويعاد الساعة الثانية صباحا والثانية ظهرا في اليوم التالي.

"ولد الغلابة" تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، بطولة أحمد السقا ومحمد ممدوح ومي عمر وإنجي المقدم وهبة مجدي وإدوارد وكريم عفيفي وهادي الجيار وصفاء الطوخي، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي، إنتاج صادق الصبّاح.