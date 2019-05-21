هذا ما قاله ممثل دور "جهيمان" عن كواليس دوره في "العاصوف"

منذ الإعلان الأول لمسلسل "العاصوف" بجزئه الثاني وتناول الإعلان أحداث العملية الإرهابية على الحرم وحادثة "جهيمان" (1979)، بدأ التفاعل مع المسلسل وقد ازداد هذا التفاعل يوماً بعد يوم، خاصة وأنها المرّة الأولى التي يتم فيها التطرق لهذه الحادثة في الدراما السعودية والعربية.

وقد ظهر مؤخراً دور جيهمان في المسلسل، والذي أداه بكل احتراف وجدارة الفنان السعودي يعقوب الفرحان.

وأوضح الفرحان في تصريحات صحفية أن "الوقت حان ليتعرّف المجتمع على قصة هجوم الحرم وأسبابها ونتائجها على مجتمعنا". وتحدث الفرحان عن كيف تم اختياره لأداء هذا الدور في المسلسل قائلاً: "تلقيت اتصالاً من الأستاذ عبدالرحمن الزايد، الذي طلب مني أن أقوم بزيارته في منزله، رافضاً الإفصاح عن السبب. وبمجرد وصولي لبيته، أخبرني عن المسلسل وعن رغبة القائمين عليه بإسناد شخصية جهيمان لي، وقبلت ذلك دون تردد". Advertisements