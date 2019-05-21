ليوناردو ديكابريو يتحول لمصور من أجل حبيبته.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

رصدت عدسات مصوري الباباراتزي، مجموعة من الصور للنجم والممثل الأمريكي الشهير ليوناردو ديكابريو، وذلك أثناء اهتمامه بالتقاط صورة لصديقته كاميلا مورنو عارضة الأزياء الشهيرة والذي يرتبط بها منذ حوالي عام تقريباً.

وبالرغم من يحرص الثنائى العالمي على الابتعاد عن الأضواء دائماً، إلا أن عدسات المصورين لم ترحمهما وتمكنت من التقاط تلك الصورة لهما.

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وتوضح الصور مدي اهتمام نجم هوليود الحاصل على جائزة أوسكار مرة وحيدة فى مشواره بالتقاط صورة لصديقته التي تصغره بنحو 23 عام بالضبط وذلك بواسطة هاتفه أثناء استمتاعهما بموعد غذاء داخل فندق du Cap-Eden-Roc في فرنسا يوم أمس الأحد حيث استمر فى ذلك لوقت طويل من أجل عيون حبيبته.

وعلى جانب أخر، يواصل النجم والممثل الأمريكي الشهير ليوناردو ديكابريو مسيرته فى الدفاع عن حقوق الحيوانات ومنع انقراضها خيث تناول من خلال حسابه مؤخرا، قضية جديدة حول المحافظة على الأفيال ذات الأنياب الطويلة فى دولة كينيا.

ونشر الممثل العالمى، مجموعة من الصور لأفيال ذات العاج الطويل النادرة، والتى تسمى ملكة الأفيال، خلال تجولها فى حديقة تسافو فى دولة كينيا، مشيرا إلى أن أقل من 30 فيلا فقط مازالوا موجودين على قيد الحياة فى أفريقيا وطالب الفنان العالمى ليونادر دى كابريو، بزيادة الوعى والجهود لاحتفاظ بتلك الحيوانات وعدم انقراضها.