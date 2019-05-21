انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل الحلقة الأخيرة من أرطغرل والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 21 مايو 2019 08:56 صباحاً - يودع "قيامة أرطغرل"، المسلسل التركي الأكثر شهرة عالمياً، الأسبوع القادم، متابعيه وعشاقه، مع عرض الحلقة 150 والأخيرة، بعد خمسة أجزاء متتابعة حقق فيها نجاحاً ملحوظاً.

وغرد منتج وكاتب سيناريو المسلسل، محمد بوزداغ، على حسابه في موقع تويتر، أنّ الحلقة الأخيرة وهي الـ150، التي ستبث في 29 مايو الجاري، كانت "ملحمة وحلماً" بالنسبة له.

كما شارك المنتج صورة يوقع فيها على سيناريو الحلقة الأخيرة، كاتباً أنه "آخر سيناريو، حان وقت وداع قيامة أرطغرل"، مبيناً في منشور آخر أن محبي المسلسل على موعد مع الحلقة الأخيرة خلال الأيام المقبلة.

وكل يوم أربعاء من كل أسبوع تبث القناة التركية الأولى المسلسل الشهير، وهو ما يعني أنه تبقت حلقتان لم تبثا بعد، وفيهما يواصل أرطغرل، الذي يجسد دوره الفنان الشهير أنغين ألتان دوزياطان، مقارعة أعدائه من المغول.

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وربما تشهد الحلقة الأخيرة الوصول إلى لحظة وفاته قبيل تولي ابنه الحكم من بعده، إيذاناً بالبدء مع السلسلة الجديدة "قيامة عثمان"، بحسب وكالة الأناضول.

من جانبه، قال بطل المسلسل "دوزياطان"، إنه "سينظر للمشاريع الفنية المستقبلية، بعد انتهاء المسلسل هذا العام"، لافتاً إلى أنه "سيختار دوراً لا يشبه الدور الذي جسده في قيامة أرطغرل"، في تصريحات نقلها الإعلام التركي.

وحقق المسلسل نسب مشاهدة عالية تربع بها على مدار السنوات الخمس السابقة، في حين أن المسلسل بث في عشرات الدول، وشاهده قرابة 3 مليارات متابع، وترجم إلى لغات عديدة، كما أن لديه عشاقاً على نطاق واسع في العالم العربي.

وتدور أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل" في القرن الـ 13 الميلادي، ويعرض سيرة حياة أرطغرل بن سليمان شاه، زعيم قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية (656هـ ـ 1258م/ 726هـ ـ 1326م).

وحققت المسلسلات التركية نجاحاً ملحوظاً خلال السنوات العشر الأخيرة، على شاشات 156 دولة، بحجم تصدير بلغ قرابة 350 مليون دولار.