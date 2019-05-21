خاص- الممثل اللبناني فادي ابي سمرا.. عنوانٌ للاحتراف والنجاح

“أدهم منصور”، اسم بات يردده كل من يتابع مسلسل “دقيقة صمت” على قناة “الجديد”.

هذه الشخصية التي يجسدها الممثل اللبناني فادي ابي سمرا، استطاعت ان تدخل كل بيت، فنجحت في كسب تعاطف الجمهور والمتابعين، نظرًا للظلم الذي تتعرّض له ضمن احداث المسلسل.

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خلف هذه الشخصية المثيرة للجدل والاهتمام في آن، يقف ممثل مخضرم، استطاع ان يفرض نفسه رقمًا صعبًا على الساحة الدرامية، من خلال الادوار المتنوعة التي يقدمها والتي لا تشبه بعضها بعضا، فيتفوّق على نفسه في كل مرة وينجح في اقناع الناس بكل شخصية.

مواسم رمضانية متتالية اطل فيها فادي ابي سمرا على جمهوره، في ادوار ومسلسلات مختلفة، فمن “هاولو” في الجزء الثاني من مسلسل “الهيبة”، رئيس العصابة وصاحب المشاكل، الى المحقق في مسلسل “الكاتب” الذي يعرض حاليا على شاشة الlbci، وصولا الى السجين المظلوم في “دقيقة صمت”.

جميعها ادوار تتطلب جهدًا واحترافًا لتقديمها بشكل مقنع للمشاهدين، لكن ما من شيء صعب على ابن المسرح اللبناني وتلميذ المبدع يعقوب الشدراوي.”، الذي يبهرنا ويفاجئنا في كل مرة بما يقدمه، وكذلك تجسيده الدقيق للشخصية والدور، فيطبع الدور في اذهان المشاهدين لتلحقه هذه الشخصية اينما ذهب، فيصبح الناس في الشارع ينادونه باسم الشخصية التي يجسدها وليس باسمه الحقيقي، وهذا يدل على نجاحه في ايصال الدور بدقة واحترافية.

الجدير بالذكر ان مسلسلي “الكاتب” و”دقيقة صمت” يحققان نجاحًا ويحصدان نسبة مشاهدة عالية وينافسان بقوة باقي الاعمال الرمضانية، نظرا للحبكة المميزة والمواضيع الدقيقة والحساسة المطروحة في كلا المسلسلين.