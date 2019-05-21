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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تُطلق نجمة البوب العالمية ريهانا، مجموعتها الفاخرة "Fenty" بالشراكة مع "LVMH" في وقت لاحق من هذا الشهر، ويبدو أنها ستكون مجموعةً استثنائيةً.
وخلال حديث ريهانا مع مجلة "T"، أوضحت رؤيتها للشركة وكيف أنها ستخرق جميع قواعد صناعة الأزياء، وقدّمت نظرة دقيقة عن بعض الملابس، وهي في الغالب مستوحاة من خزانة ملابسها الخاصة، وقالت: "أستخدم نفسي كمصدر للوحي والإلهام".
وبالإضافة للألبسة، ستُقدّم المجموعة أيضًا الإكسسوارات الجريئة، ومن المتوقّع أن تتراوح الأسعار بين 1100 دولار لسترة بدلة أو فستان قماش قطني، إلى 670 دولارًا لكعوب الجلد المنقوشة.
بينما ستكلّف سترة الدنيم اليابانية 1100 دولار، وكذلك سترة البدلة، بينما تباع سراويل البدلة المطوية المطابقة بمبلغ 485 دولارًا، والنظارات الشمسية ستباع بسعر 460 دولارًا.
ووفقًا لما قاله مدير أزياء Fenty، جاهيل ويفر، فإن مهمة العلامة التجارية "تتمثّل في التحدث حقًا عن مدى تعدد وجوه المرأة اليوم. نحن نفكر في كل إصدار كوجه مختلف لخزانة الملابس النسائية".
وتماشيًا مع التزامها بالشمولية، سترفع النجمة الملابس إلى الحجم الفرنسي 46، أي ما يعادل الحجم الأمريكي 14، وبذلك تكون ريهانا هي أول امرأة سمراء البشرة تُدير دار أزياء فاخرة.
كانت هذه تفاصيل خبر ريهانا تخرقُ قواعد الموضة بمجموعتها.. وتقول: "أنا مصدر الإلهام"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.