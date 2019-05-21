شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان خليل تنتهى من "طلقة حظ" وتواصل تصوير "علامة استفهام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة جيهان خليل من تصوير مشاهدها فى مسلسل "طلقة حظ" للفنان مصطفى خاطر، فيما تواصل تصوير دورها فى مسلسل "علامة استفهام" للفنان محمد رجب، على طريق إسكندرية الصحراوى.

مسلسل "علامة إستفهام" من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.

"طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة مصطفى أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، والمسلسل يعرض على قنوات الحياة وONDMCو وCBC.