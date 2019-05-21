شكرا لقرائتكم خبر عن "خليك متفائل".. العرض القادم علي المسرح القومى بعد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى حالياً على خشبة القومي بالعتبة بروفات العرض المسرحي الجديد "خليك متفائل" لكانديد فولتير من إنتاج فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح ومن المنتظر افتتاحه بعد شهر رمضان وعيد الفطر المبارك مباشرة فهو العرض القادم بعد انتهاء عروض مسرحية " يعيش أهل بلدي" .

العرض مأخوذ عن رواية لفولتير تدور أحداثها في القرن الثامن عشر، و تم تقديمها عدة مرات على مستوى العالم على شكل أوبريت ، وتدور أحداث الرواية حول شخص حارب كل المشاكل و الأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفائل .

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عرض "خليك متفائل" بطولة سامح حسين، سامى مغاورى، سهر الصايغ، أشرف عبدالغفور، مجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أغاني طارق علي، عن رواية للكاتب كانديد فولتير، إخراج إسلام إمام.