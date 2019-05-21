شكرا لقرائتكم خبر عن لمس أكتاف 15.. انتحار عبد المنجى.. والشرطة تكتشف براءة ‏ياسر جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ15 من مسلسل "لمس أكتاف" بطولة النجم ياسر ‏جلال أحداثا مثيرة، إذ تحسنت الحالة الصحية لأدهم "ياسر جلال" ‏بعد تلقيه العلاج، ووعده حمزة "فتحى عبد الوهاب" بإيجاد حل له ‏فى أزمته، وساعدت غادة "إيمان العاصى" أدهم للاطمئنان على ‏ابنه فارس.‏

‏ واكتشف الضابط علاء "خالد كمال" براءة أدهم "ياسر جلال" من ‏تهمة قتل رجال كمين الشرطة، وذلك بعد اقتحام منزل عبد المنجى ‏‏"شريف الدسوقى" وتفتيشه" وعثر على فيديوهات لعملية قتل ‏الضباط.‏

وأقدم عبد المنجى "شريف دسوقى" على الانتحار بشنق نفسه بعد ‏أن هدده حمزة بإيذاء عائلته جزاء خيانته. ‏

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ويوبخ حمزة "فتحى عبد الوهاب" شقيقه زيدان "محمد عز" بعد قتله ‏طليق أختهما غادة "إيمان العاصى" وأصبحت متهمة بقتله ويضطر ‏حمزة لترك العزبة والعودة للقاهرة، وانتهت أحداث الحلقة وصوت ‏سيارات الشرطة ينتشر فى العزبة، فهل تقبض على حمزة؟ هذا ما ‏ستكشف عنه الحلقة المقبلة.‏

مسلسل لمس اكتاف يعرض علىCbc‏ فى تمام الساعة الحادية ‏‏عشرة مساء ‏ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏