شكرا لقرائتكم خبر عن لمس أكتاف 15.. انتحار عبد المنجى.. والشرطة تكتشف براءة ياسر جلال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ15 من مسلسل "لمس أكتاف" بطولة النجم ياسر جلال أحداثا مثيرة، إذ تحسنت الحالة الصحية لأدهم "ياسر جلال" بعد تلقيه العلاج، ووعده حمزة "فتحى عبد الوهاب" بإيجاد حل له فى أزمته، وساعدت غادة "إيمان العاصى" أدهم للاطمئنان على ابنه فارس.
واكتشف الضابط علاء "خالد كمال" براءة أدهم "ياسر جلال" من تهمة قتل رجال كمين الشرطة، وذلك بعد اقتحام منزل عبد المنجى "شريف الدسوقى" وتفتيشه" وعثر على فيديوهات لعملية قتل الضباط.
وأقدم عبد المنجى "شريف دسوقى" على الانتحار بشنق نفسه بعد أن هدده حمزة بإيذاء عائلته جزاء خيانته.
ويوبخ حمزة "فتحى عبد الوهاب" شقيقه زيدان "محمد عز" بعد قتله طليق أختهما غادة "إيمان العاصى" وأصبحت متهمة بقتله ويضطر حمزة لترك العزبة والعودة للقاهرة، وانتهت أحداث الحلقة وصوت سيارات الشرطة ينتشر فى العزبة، فهل تقبض على حمزة؟ هذا ما ستكشف عنه الحلقة المقبلة.
مسلسل لمس اكتاف يعرض علىCbc فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغنى، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، مجدى فكرى، شريف الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.
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