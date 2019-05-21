هذا ما حققته أغنية "بنت أكابر" بعد مرور أكثر من شهر على طرحها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاوزت أغنية بنت أكابر أحدث أغانى المطربة أصالة 15 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب كما اقتربت من المليون الـ 16 وذلك بعدما تم طرحها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب منذ أكثر من شهر وتحديداً فى العاشر من ابريل الماضى. الأغنية من كلمات محمد أبو نعمة، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع الموسيقي فهد، وهى الأولى التى تقوم بغنائها باللهجة الصعيدية فى مشوارها الغنائى حتي الآن، وقد حققت من خلالها ردود أفعال إيجابية للغاية خاصة مع تصوير الكليب بالكامل بطريقة وشكل جديد على أصالة نفسها من خلال شكل جديد عليها مثلما يظهر فى الكليب.

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