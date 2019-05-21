فيديو.. دويتو "عشمى فى ربنا" لأحمد شيبة وإيهاب توفيق يقترب من مليون مشاهدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أغنية "عشمى فى ربنا"، دويتو للمطرب الشعبى أحمد شيبة وإيهاب توفيق "ما يقارب من مليون مشاهدة منذ طرحها على "يوتيوب" ، والأغنية من كلمات رضا المصرى، وألحان فارس فهمى، وتوزيع زيزو، ومن إخراج ياسر عصام.
يذكر آن آخر أعمال أغنية "سيبونا بقى في حالنا"، وهى من كلمات صلاح عطية، وألحان سيد راضي، وتوزيع طه الحكيم، ومونتاج عمرو عاكف، وهى الأغنية الدعائية الرسمية لمسلسل زلزال والتى يتم عرض على قناة dmc من بطولة الفنان محمد رمضان.
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