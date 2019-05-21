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شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ الدوزى يقدم أولى سهراته الرمضانية فى كازابلانكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب المغربى عبد الحفيظ الدوزى لإحياء أولى سهراته الغنائية الرمضانية فى المغرب، عبر حفل كبير يطل خلاله على جمهوره المغربى مدينة كازابلانكا، وذلك على مسرح موروكو مول فى تمام العاشرة مساء الجمعة المقبل.
ويحتفل الدوزي مع محبيه المغاربة بالعرض اللايف الجديد لأجدد أغانيه "باختصار"، التى أعاد خلالها التعاون الموسيقى الناجح بينه وبين الموزع الموسيقى المغربى جلال الحمداوى، بعد عملهما سويًا فى أغنية "آمر"، التى صدرت فى صيف العام الماضى، واحتفل بها الدوزى بدخوله السوق المصرى آنذاك بأولى زياراته لللقاهرة لإطلاقها من مصر، وحققت حتى الآن 70 مليون مشاهدة، ويعود بها إلى الساحة الفنية بعد غياب قرابة 3 أشهر عن آخر أغانيه "مليت" التى جمعته لأول مرة مع المطربة اللبنانية يارا.
الدوزى تم اختياره مؤخرًا كأفضل مطرب مغربي للعام الثانى على التوالي حسب تصنيف جوائز داف باما الألمانية، كما حاز العام قبل الماضى جائزة الموروكان ميوزيك أوورد، وشارك فى تقديم الأغنية الدعائية الرسمية لكأس العالم بنسختها المغربية مع النجم العالمى جيسون ديرولو، ويمتد مشواره الفنى لأكثر من عقدين، حصيلتها أكثر من 15 ألبومًا.
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