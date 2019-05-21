ريم مصطفى عن شقيقاتها الثلاث: "كل حاجة في حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة ريم مصطفى عبر حسابها الشخصي في موقع "تويتر" صورة تجمعها بشقيقاتها الثلاث. وعلقت ريم على الصورة: "كل حاجة في حياتي، أخواتي". يُذكر أن الفنانة ريم مصطفى قدمت في العام الماضي مسلسل "الوصية" من بطولة أكرم حسني، وأحمد أمين، كتابة أيمن وتار، ومصطفى حلمي، وإخراج خالد الحلفاوي.

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