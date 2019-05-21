بالفيديو..أمير المصري يصاب بشلل نصفي مؤقت في "البرنسيسة بيسة"

تدور أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "البرنسيسة بيسة" للفنانة مي عز الدين, حول لجنة تفتيش من وزارة التربية والتعليم للمدرسة التي تملك "بيسة" قطعة من أرضها بقيادة "هيصة" و هو رئيس الفرقة الذهبية للأفراح الشعبية التي كانت تعمل معهم "بيسة", وهذه الخطة كانت رداً من "بيسة" على خطة "شويكار" و نجلها التي ابتكروها

ليتخلصوا منها في المدرسة, ولكن "شويكار" تكتشف الكذبة مؤخراً و تقوم بطرد "هيصة" من المدرسة.

بعد فشل كل الوسائل التي إخترعتها سيدة الأعمال "شويكار" للتخلص من بيسة و أعوانها, يقترح "خليفة" وهو محامي شويكار بزواج نجلها "كاظم" و "بيسة" ليتمكنوا من السيطرة على المدرسة,

ولكن "كاظم" عند سماعه بالخبر يفقد النطق ويصاب بشلل نصفي مؤقت لصدمته من تفكير والدته و المحامي الخاص بها.

تنتهي الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "البرنسيسة بيسة" بإفتعال "سكسكة" جدة بيسةمشكلة كبيرة مع زوج بنتها "مرعي" وبعدها يقترح على "سماح" زوجته بأن يتخلصوا من "سكسكة" بوضعها في دار للمسنين, ولكن سماح ترفض و بشدة, و بعد مشادة كلامية بينها وبين والدتها تؤيد إقتراح زوجها مرعي بوضع سكسكة في دار للمسنين.

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