شاهد.. فيراري حمراء هدية الدكتورة خلود لزوجها في عيد ميلاده!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 مايو 2019 06:55 صباحاً - فاجأت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود زوجها الموديل امين بهدية باهظة الثمن التي أعدتها له زوجته بمناسبة عيد ميلاده.
ونشر أمين صور سيارة الفيراري باهظة الثمن عبر حسابه على انستغرام كما نشرت خلود فيديو لزوجها مع السيارة وعلقت قائلة: “تستاهل والله اكثر من جذي .. الله يعطيك خيرها و يكفيك شرها و كل عام و انت بخير.. ماشاءالله”.
وقامت الدكتورة خلود باصطحاب زوجها لمعرض سيارات لكي تهديه سيارة الفيراري الحمراء، وهو ما أصابه بحالة من الدهشة، معلقًا: ”الله لا يحرمني منك يا أغلى ما أملك“، ثم قام بتقبيل رأسها.
يُذكر أن الدكتورة خلود وأمين، تزوجا يوم 1-4-2016، وأنجبت منه خلود الصغرى، ثم ثلاثة توائم قبل نحو 3 أشهر وهم، خالد وليان وليليان.
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