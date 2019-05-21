شاهد.. رد غير متوقع من قصي خولي على سؤال عن زواجه سرا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 مايو 2019 06:55 صباحاً - أكد الفنان السوري قصي خولي انه يحاول ابعاد حياته الشخصية عن مجال عمله معتبرا ان ذلك غير مفيد للفنان بشكل عام.

وردا على سؤال من الاعلامي علي العلياني الذي استضاف قصي خولي في حلقة الامس من برنامج مجموعة انسان المذاع على قناة mbc عن سبب عدم ارتباطه حتى الان اكد قصي خولي انه لا يرفض المؤسسة الزوجية بل وشدد على اهميتها لأي انسان.

وعن شائعة زواجه بالسر، قال خولي، في رد غير متوقع، ان الامر قد يكون صحيحا وتابع “لنفترض قد يكون صحيح مثلا وقد يكون لا لكن بس انا احب اعلن عن اي شيء فسأصرح واحكي”.