إلهام الفضالة: ندمت على زواجي المبكر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة الكثير عن تفاصيل حياتها الشخصية، والتي لا يعرفها عنها جمهورها.

الفنانة الكويتية قالت إنها تزوجت من والد ابنتها الكبرى منى العتيبي وهي في سن صغيرة جدا، حيث كان لا يتعدى عمرها الـ 16 عاما.

وعن أسباب زواجها في هذا السن الصغير، قالت إنها نشأت في أسرة منفصلة، فعاشت مع جدّتها وأرادت الزواج لتعيش في حياة مستقلّة وسط أحلام ورديّة لطفلة في عمر المراهقة، ولكن المسؤوليّة كانت كبيرة، لافتة أنها ندمت بعد ذلك.

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وتحدثت عن زوجها الحالي خليل التميمي، مؤكدة أنهما يعيشان قصة حب كبيرة، وأنه يتمتع بخفة دم كبيرة، لكنه في نفس الوقت عصبي، لافتة إلى أنه لا يحب الظهور معها في أي أماكن اجتماعية.

ومن ناحية أخرى، رفضت إلهام التحدث عن خلافها مع شقيقتها الفنانة ريما الفضالة، والذي دفعها إلى عدم دعوتها لحضور حفل زفاف ابنتها منى العتيبي.

الفنانة الكويتية قالت، خلال استضافتها في برنامج “مجموعة إنسان”: ” هذا الموضوع ما أحب اتكلم فيه أو اتطرق له.. هو بالنسبالي مسكر.. أمر عائلي.. يقولون البيوت أسرار”.