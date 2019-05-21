أنباء عن قصة حب جديدة في حياة النجمة التركية بورجو أوزبيرك.. منّ بطلها؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت مصادر صحفية عن بدء الفنانة التركية بورجو أوزبيرك لعلاقة عاطفية جديدة، في الوقت الذي التزمت فيه الممثلة الشابة الصمت وعدم التعليق حتى الآن.

بطل القصة الجديدة هو «أولاش كياك»، وهو لاعب كرة طائرة تركي في أحد أشهر الأندية التركية «فنربخشة»، ويبلغ 37 عاماً من عمره، حيث أكدت التقارير أن الثنائي يلتقيان سراً بعيداً عن أعين الإعلام منذ شهرين.

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بورجو ارتبط اسمها بأكثر من علاقة عاطفية، أخرها، كان بطلها، الفنان التركي ألبيران دويماز، الذي وقعت في غرامه خلال تصويرهما فيلم «direniş karatay»، وقد سبق وارتبطت بورجو ببطل مسلسلها «العريس الرائع»، الفنان التركي علي إرسان دورو، كما ارتبط اسمها بعلاقة عاطفية جمعتها بالفنان بيرك أتان خلال مشاركتهما في بطولة مسلسل «بنات الشمس».

يُذكر أن بورجو أوزبيرك حققت نجاحاً كبيراً منذ مشاركتها الفنية الأولى عام 2013 في بطولة مسلسل «حريم السلطان» بدور «السلطانة هورجيهان» ابنة «السلطانة خديجة وإبراهيم باشا»، إلا أن انطلاقتها الحقيقية كانت من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل «بنات الشمس» عام 2015.

من ناحية أخرى، تشارك بورجو أزبيرك في بطولة مسلسل جديد بعنوان «حب مبهرج» أمام الفنان التركي تشاغلار أرطغرل.