ماجد المصري يكشف أكثر المشاهد الذي يتمنى حذفها.. وسر منع ابنته من التمثيل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري ماجد المصري، سر منعه ابنته من دخول مجال التمثيل، ومن هو الممثل الذي يعتبره رقم واحد في التمثيل.

ماجد المصري، قال خلال لقائه في برنامج «شيخ الحارة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»: «ابنتي ما تقدرش تطلب مني تكون ممثلة عشان عارفة إنه ممنوع، أنا حر في بيتي، ماهيتاب بنتي موهوبة بشكل غير طبيعي».

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وأضاف: «تامر حسني ومحمد سامي كانوا عايزنها معاهم، فهي كوميديانة من الدرجة الأولى، بس أنا عاوز أجوزها، أنا فلاح أنا حر».

وكشف خلال الحلقة عن الفنان الذي يعتبره رقم واحد في التمثيل، وذلك رغم مشاركته الفنان محمد رمضان، في مسلسل «زلزال»، والمعروض في السباق الرمضاني الحالي، قائلًا: «نمبر وان في الرجال كريم عبدالعزيز أما النساء فهند صبري».

وأكد خلال الحلقة أنه يرى تمثيل الفنانة غادة عبدالرازق أفضل من تمثيل رانيا يوسف.

أما عن أكثر المشاهد التي يتمنى حذفها من حياته، فقال: «أتمنى حذف مشاهد القبلات الساخنة التي قدمتها مع فيفي عبده ولوسي وشيريهان».