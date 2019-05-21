دنيا بطمة في زيارة لضريح الملك محمد الخامس بالمغرب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

حرصت الفنانة المغربية دنيا بطمة على زيارة ضريح الملك محمد الخامس، ملك المغرب السابق، وذلك في ذكرى وفاته.

الفنانة المغربية شاركت جمهورها بمجموعة صور لها من زيارتها للضريح، برفقة الهيئة الملكية المغربية، وقد أطلت مرتدية جلباب أبيض، وتضع وشاح بنفس اللون على رأسها.

دنيا أرفقت الصور، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق قالت فيه: “من زيارتي لضريح المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثراه تخليدا لذكرى وفاته”.

وأضافت: “شكرًا للهيئة الملكية المغربية على إشرافهم واهتمامهم وعلى رأسهم الاستاذة حنان الوردي @assrayane والأستاذ محمد بوصفيحه”.

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وكانت دنيا بطمة قد استغلت حلول شهر رمضان الكريم، ووجهت رسالة مؤخرا لابنة زوجها الفنانة الشابة حلا الترك وشقيقيها “محمد وعبدالله”.

الفنانة المغربية قالت، خلال حلولها ضيفة على برنامج “حلوة رمضان”: “رمضان شهر التسامح شهر الغفران دايما لازم نسامح بعض خصوصا في هذا الشهر، وأنا من الناس اللي أحب شهر رمضان، لأن الناس اللي عندنا معهم مشاكل يصير فيه تواصل في هذا الشهر”.

وأضافت: “عدد كبير من الناس تقول أن دنيا بطمة قوية، انا فعلا قوية لكن في بقلبي مساحة كبيرة من التسامح والعطاء.. دائما يقال أن دنيا بطمة خطفت رجل وهي إنسانة شريرة، لكن اللي ما تعرفه الناس إني إنسانة طيبة”.

وتابعت باكية: “حبيت حلا وإخوانها يمكن بعض الأحيان أتكلم بشراسة لأني مثل أي بنت أريد ادافع عن نفسي، وبهذا الشهر أقول الله يسامح كل واحد، سواء أنا أخطأت فيكم أو أنتم أخطأتم في حقي بيوم من الأيام”.

دنيا طلبت السماح من حلا وشقيقيها، بقولها: “وأنا بقول لكم سامحوني رغم إني أعتقد إني إنسانة طيبة ما عمري آذيت أحد ولا أقدر إني أذي أحد بيوم من الأيام، لهذا بقول لهم في هذا الشهر المسامح كريم، وأقولكم في شهر الغفران كل عام وأنتم بخير لعيال زوجي وأم زوجي”.