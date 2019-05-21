لديه 12 أخ وأخت.. معلومات قد لا تعرفها عن عاصي الحلاني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعاد الفنان اللبناني عاصي الحلاني، ذكرياته مع عائلته وأشقائه الثلاثة عشر، ووالديه، وسر عدم ظهورهم في الإعلام.

عاصي الحلاني، قال خلال لقائه في برنامج «عائشة شو»، مع الإعلامية عائشة عثمان، والمذاع عبر فضائية «النهار»: «بفرح بذكرياتي مع أخواتي، وعلاقتي بهم جيدة جدًا، ومن أصعب السنوات التي عشنا فيها كانت فترة الحرب اللبنانية من عام 75 وحتى 85، ولم تكن صعوبة مادية فالوالدين لم يقصرا معنا».

Advertisements

وأضاف: «علاقتي مع أخواتي جيدة جدًا، وأنا قريب من عائلتي وبيئتي وخسرت أخ كان هو الأقرب لي من 3 أو 4 سنين ويوجد أخي الأكبر فنحن 3 شباب و 10 بنات فيه ناس منهم صاروا بدنيا الحق وكلنا تربينا على الألفة والمحبة».

وعن عدم ظهور أشقائه في الإعلام، أكد لأن شقيقاته متزوجات ولديهن عائلة، وكذلك شقيقه الأكبر لأن الكل ملتزم بعائلته.

أما عن نشر صور أطفاله فأكد لأنه كان يحب التقاط صور لهم منذ طفولتهم كما أنه كان رسالة إلى بعض الفنانين الذين كانوا يتخوفون من الإقدام على فكرة الزواج خوفًا من تعطيل مسيرتهم الفنية موضحًا أن ذلك لم يؤثر على مسيرته الفنية بل على العكس.