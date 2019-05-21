محمد رمضان يستعد لمفاجأة جمهوره من فرنسا.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري محمد رمضان، عن مفاجأة يستعد لتقديمها لجمهوره من فرنسا خلال الأيام المقبلة.

وقال خلال لقائه في برنامج MBCTrending، والمذاع عبر فضائية mbc 4، إنه سعيد بتواجده للمرة الأولى في مدينة كان الفرنسية، لحضور المهرجان، مؤكدًا أن شاء الله عندي ثقة في ربنا إن هيكون عندي فيلم السنة الجاية في كان.

وعن الصلح بينه وبين الفنانة بشرى، في “كان”، قال إنه حدث أثناء حضوره الحفل الخاص الذي أقامه رجل الأعمال نجيب ساويرس في فرنسا، وتصالحا بوساطة منه.

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وأضاف أنه صور يومي 19/20 مايو الجاري في باريس، مفاجأة يحضرها لجمهوره، وسيعلن عنها قريبًا، ولم يكشف أية تفاصيل عنها.

ومن المتوقع أن يكون الكليب الذي وعد به سعد لمجرد، والذي ظهر مؤخرًا في عدة صور بملابس وإكسسوارات تشبه إطلالات محمد رمضان.

كما تحدث محمد رمضان، عن إعلانه الأخير والذي قدمه برفقة النجم العالمي فاندام، قائلًا إنه سعيد بتصويره مع نجم كبير بالنسبة له، كان يشاهده وهو صغير، ويتخيل أنه نجم لا يقهر، مضيفًا: “كان في مشاهد بنضرب فيها بعض فكنت بحس إن الحياة غريبة جدا”.