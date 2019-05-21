ريم مصطفى تشعل «أنستجرام» بصورة مع شقيقاتها الثلاثة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية ريم مصطفى جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

ريم ظهرت في الصورة برفقة شقيقاتها الثلاثة، وهن «فاطمة ولينا وأمنة»، وعلقت قائلة عبر حسابها الخاص: «كل حياتي»، بينما لاحظ الجمهور الشبه بينها وبين شقيقاتها.

الجمهور عبر أيضا عن إعجابه بجمال شقيقتها المحجبة، وطالبها بنشر مزيد من صورها مع شقيقاتها.

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ريم نشرت صورة لها مع الزعيم عادل إمام مؤخرا وهنأته بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده عبر حسابها الخاص.

ريم مصطفى من مواليد عام 1986، شاركت عام 2013 في مسلسل «فض اشتباك»، ثم كانت بداية ظهورها الحقيقية من خلال مسلسل «هبة رجل الغراب»، مع الفنانة إيمي سمير غانم، وحازم سمير، والتي تجمعها بهما صداقة قوية.

شاركت الفنانة الشابة بعد ذلك في عدة أعمال أهمها مشاركتها في مسلسل الزعيم «مأمون وشركاه»، والذي قالت عنه إنه حقق حلمها في العمل مع الفنان عادل إمام.

ريم شاركت العام الماضي في بطولة مسلسل «أمر واقع»، مع الفنان كريم فهمي ونجلاء بدر، ونبيل الحلفاوي، وملك قورة، والمسلسل تم عرضه في رمضان، وحقق نسبة مشاهدة عالية.