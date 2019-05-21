سونام كابور سادس فنانة هندية تشارك في "كان"

وصلت النجمة الهندية سونام كابور، الإثنين، إلى الريفيرا الفرنسية للمشاركة في فعاليات مهرجان "كان" لتكون بذلك النجمة رقم ٦ من بوليوود التي تشارك في هذا الحدث الفني الكبير بعد ديبيكا بودكون، أيشوريا راي، بيريانكا تشوبرا، هينا خان وكانجانا راناوات.

ونشرت الفنانة عبر حسابها بموقع "أنستقرام" صورا لها بعد الوصول لفرنسا، وبدت متحمسة للظهور على السجادة الحمراء.

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وكانت سونام شاركت في المهرجان، لأول مرة، منذ ٦ سنوات بصحبة والدها النجم العالمي أنيل كابور الذي شارك توم كروز فيلم المهمة المستحيلة الجزء الرابع، والذي تم تصوير بعض مشاهده في الهند.

وكان فيلم سانجو، الذي عُرض في 2018 عن قصة حياة النجم الهندي سانجاي دات، آخر أفلام سونام كابور في السينما الهندية، حيث قدمت فيه دور حبيبته الأولى.