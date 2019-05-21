فاطمة ناصر لـ"العين الإخبارية": توقعت نجاح "قابيل" وفخورة بـ"الحلاج"

لمع اسم الفنانة التونسية فاطمة ناصر في الدراما المصرية بالسنوات الأخيرة، ليراهن عليها عدد كبير من شركات الإنتاج، حيث شاركت حمادة هلال بطولة مسلسل "قانون عمر"، الذي عُرض العام الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، كما قدمت دورا شديد الخصوصية أمام الفنان أحمد بدير في مسلسل "عائلة الحاج نعمان".

وتواصل الفنانة التونسية نجاحها هذا العام، من خلال مسلسل "قابيل"، بطولة محمد ممدوح، وإخراج كريم الشناوي، كما تشارك أيضاً في بطولة المسلسل التاريخي "الحلاج"، الذي يضم نخبة كبيرة من النجوم؛ أمثال السوري غسان مسعود، والأردني منذر رياحنة، وركين سعد.

وفي حوارها مع "العين الإخبارية"، تكشف فاطمة ناصر أسباب حماسها لمسلسل "قابيل"، وكذلك "الحلاج"، وأسباب اعتذارها عن عدم الوقوف أمام غادة عبدالرازق، ورأيها في الأعمال التاريخية، وغيرها من الأمور.

- ما سر حماسك للمشاركة في مسلسل "قابيل" رغم ظهورك الكبير والمؤثر في مسلسل "قانون عمر"، الذي عُرض العام الماضي؟

وافقت على مسلسل "قابيل" بعد قراءة 11 حلقة فقط، رغم علمي أن المسلسل "ذكوري"، ولكني تحمست للمشاركة بشخصية الطبيبة النفسية "مي"، لأني كنت أتمنى العمل مع الممثل المصري محمد ممدوح.

أقدم الجانب الإيجابي في حياته كضابط شرطة، وأقوم بدعمه بعد وفاة زوجته في حادث سير، وكنت معجبة أيضاً بمخرج العمل كريم الشناوي، خاصة بعدما شاهدت له فيلم "عيار ناري"، كما أردت المشاركة في عمل يعتمد على تركيبة شبابية، وتوقعت أن يحقق المسلسل نجاحا كبيرا، وهذا ما حدث بالفعل.





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- لماذا اعتذرت عن عدم الوقوف أمام الفنانة غادة عبدالرازق في مسلسل "حدوتة مرة"؟

كنت أتمنى العمل مع غادة عبدالرازق، ولكن تعاقدت على مسلسل "قابيل"، كما أنني اكتشفت أن الشخصية التي تم ترشيحي لها في "حدوتة مرة" لا تناسب مرحلتي العمرية، والأمر الأهم هو أننى وجدت نفسي لا أستطيع التوفيق بين عملين في الدراما المصرية، خاصة أنني كنت مشغولة بتصوير دوري في المسلسل السوري "الحلاج"، وكل هذه الأسباب دفعتني إلى الاعتذار عن عدم المشاركة في مسلسل "حدوتة مرة".

- كيف ترين شكل المنافسة هذا العام؛ خاصة أن عدد الأعمال المعروضة أقل بالمقارنة بالسنوات الماضية؟

المنافسة موجودة دائماً، ولكن أتصور أنها ساخنة هذا العام، لأن عدد الأعمال التي تم إنتاجها قليل بالمقارنة بالسنوات الماضية، وهذا يجعل النقاد والجمهور حريصين على المتابعة بدقة، ورصد كل تفاصيل العمل الفني.

الأمر الآخر هو أن خريطة النجوم تغيرت، ففى مصر كان هناك نجوم دائمون على الشاشة اختفوا، وجاء بدلاً منهم نجوم آخرون، كما أن النجوم الشباب سيجدون أنفسهم في امتحان صعب، حيث يسعى كل فنان لإثبات نفسه ليؤكد أنه الأفضل.



- ما العمل المصري الذي شاركت فيه وأحدث طفرة في مشوارك الفني؟

بصراحة شديدة تلقيت ردود فعل طيبة عن دوري في مسلسل "نصيبي وقسمتك 2"، وحقق دور "نادية" فى مسلسل "عائلة الحاج نعمان" نجاحاً كبيراً، فإشادة الجمهور تُشعر الفنان بأنه يتحسن ويتطور.

- أنت مغرمة بالدراما التاريخية رغم صعوبتها، حدثينا عن تجربتك في مسلسل "الحلاج" أمام السوري غسان مسعود؟

أنا بالفعل أعشق الدراما التاريخية، ومنذ سنوات تم ترشيحى لدور مهم في مسلسل "سمرقند"، وبسبب ظروف خارجة عن إرادتي، لم أشارك في العمل.

وهذا العام، تحمست لمسلسل "الحلاج"، حيث أجسد دور الجارية "شغب"، وهناك كتاب حول هذه الشخصية التاريخية بعنوان "الجارية التي حكمت بغداد"، هذا بالإضافة لوجود نجوم كبار أمثال غسان مسعود ومنذر رياحنة وركين سعد، وفخورة بالمشاركة في هذا العمل.

- الأعمال التاريخية صعبة أم سهلة؟

بكل تأكيد صعبة جداً، فالحوار باللغة العربية الفصحى، وأجواء التصوير صعبة جداً، كما أن التعايش مع الشخصية يضع الممثل في تحد كبير، لأنه يريد أن يصدقه الناس، ويقتنع النقاد بأدائه.