"الشارقة للصحافة" يبحث واقع سينما الأطفال في العالم العربي

بحث المجلس الرمضاني الذي ينظّمه نادي الشارقة للصحافة، التابع للمكتب الإعلامي في حكومة الشارقة، واقع سينما الأطفال في العالم العربي،وتأثير المواد الفنية المُوجَّهة إلى الصغار على صناعة هويتهم وشخصياتهم.

وناقشت جلسة "سينما الأطفال.. المسؤوليات والقيم"، التي عُقِدت مساء أمس الأحد في مسرح المجاز بالشارقة، محتوى السينما العربية والعالمية المُوجّه للطفل، وانعكاس المضمون السينمائي على بناء شخصيات البراعم وقيمهم.

وشدّد الحاضرون على ضرورة مراقبة المواد الترفيهية وأفلام الأطفال، بالنظر إلى دورها في تشكيل المفاهيم.





حضر الجلسة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

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وشهِدها أيضاً طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وعدد من كبار المسؤولين والإعلاميين.





وتحدَّث في الجلسة الفنانيْن عبدالرحمن أبوزهرة وخالد البريكي، والمخرجة نهلة الفهد، كما أدارها الإعلامي سعيد المعمري.

وناقش الحاضرون دور أصحاب القرار وصناع المحتوى في إنتاج الأعمال الفنية التي تزرع في الطفل السمات والصفات البنّاءة، وتُحِدث التأثير الإيجابي في شخصيته.

وتطرقوا إلى أهمية دور الأسرة بتوجيه الطفل إلى الأعمال الملائمة، ومدى توافُق الأفلام والسلسلات المدبلجة مع عادات وتقاليد المجتمعات العربية.



