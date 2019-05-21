شراكة بين مهرجانيْ "مالمو" في السويد و"ليالٍ عربية" بكوبنهاجن

أعلن مهرجان "مالمو" السويدي للسينما العربية توقيع اتفاقية تعاون مع مهرجان "ليال عربية" في كوبنهاجن، السبت، ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي.

وأسفرت الاتفاقية عن تغيير موعد انطلاق مهرجان "ليال عربية" إلى أكتوبر/تشرين الأول بدلاً من أغسطس/آب، إذ تتضمن الشراكة التعاون فيما يتعلق بتبادل الضيوف وعروض الأفلام.

وقال محمد قبلاوي، مؤسس ورئيس مهرجان "مالمو": "أهداف مشتركة تجمع بين مهرجاننا وليالٍ عربية في كوبنهاجن، وثمة علاقة جغرافية وثيقة تربط المدينتين، ومن المحرج عدم الاستفادة المتبادلة من الموقع الجغرافي على مستوى تنظيم وتسهيل تبادل الضيوف القادمين من الدول العربية مع أفلامهم".

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وأضاف: "عادةً ما يرغب ضيوفنا القادمون عبر مطار كوبنهاجن في قضاء يوم هناك بعد عناء السفر، أو الاطلاع على معالم العاصمة الدنماركية، وأصبح ذلك ممكناً في ظل هذه الشراكة، كما يمكن أن يلفت الأمر انتباه الناطقين باللغة العربية ممن يسكنون في كوبنهاجن، للحضور والتفاعل مع العروض السينمائية العربية".

من جهته، أوضح راسموس بريندستروب، مدير مهرجان "ليال عربية": "بحكم أن عمر مهرجاننا 5 سنوات فقط، نُعتبر أصغر (المهرجانات الشقيقة)؛ لذا فإن توحيد الجهود مع (مالمو للسينما العربية) يمنحنا إمكانيات جديدة وجمهوراً أوسع".

ويُقام مهرجان مالمو للسينما العربية من 4 إلى 8 أكتوبر/تشرين الأول 2019.