"يوم الدين" و"كفر ناحوم" يحصدان جوائز النقاد في "كان"

مخرج ومنتجة فيلم "يوم الدين" في مهرجان كان.

أعلن مركز السينما العربية عن الفائزين بالنسخة الـ3 من جوائز النقاد السنوية، في حفل أُقِيم ضمن فعاليات الدورة الـ72 من مهرجان كان السينمائي.

وحصد الفيلم المصري "يوم الدين"، للمخرج أبوبكر شوقي، جائزة أفضل فيلم روائي طويل، كما نالت المخرجة نادين لبكي جائزة أفضل مخرجة عن عملها اللبناني "كفر ناحوم".

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وفاز الفيلم السوري "عن الآباء والأبناء"، للمخرج طلال ديركي، بجائزة أفضل فيلم وثائقي، بينما تحصّل المغربي "صوفيا" على جائزتيْ أفضل ممثّلة لمها العلمي، وأفضل سيناريو لمريم بن مبارك.

في السياق ذاته، تُوِّج التونسي محمد ظريف بجائزة أفضل ممثّل، عن دوره في فيلم "ولدي"، الذي كتبه وأخرجه محمد بن عطية.

وشارك في اختيار الفائزين 75 ناقداً من 34 دولة، شاهدوا الأفلام العربية الروائية والوثائقية، التي أُنتِجت خلال العام الماضي، عبر موقع "Festival Scope".





