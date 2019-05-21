شوارزنيجر: لن أُقاضِي من ركَلني في جنوب أفريقيا

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أحمد هاشم84 مشاهدة
شوارزنيجر خلال الفعالية الرياضية بجنوب أفريقيا.
أعلن نجم أفلام الحركة الأمريكي أرنولد شوارزنيجر، أنه لا يعتزم مقاضاةَ وتوجيه اتّهامات ضد الرجل المُتَّهَم بالاعتداء عليه، خلال فعالية في جنوب أفريقيا.
وقال بطل سلسلة "المدمّر" (Terminator) في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "لقد سأل كثيرون منكم، لكنني لن أوجِّه اتّهامات ضد المهاجم".
وأضاف حاكم ولاية كاليفورنيا السابق (71 عاماً): "آمل أن يكون هذا تحذيراً، وأن يضع المهاجم حياته على المسار الصحيح، لكنّني سأمضي قدماً، وأفضّل التركيز على آلاف الرياضيين العظماء الذين قابلتهم في مسابقة (أرنولد كلاسيك أفريقيا)".
وبعد وقت قصير من الحادث، كتب شوارزنيجر: "أشكركم على قلقكم، ولكن لا يوجد ما يدعو إلى القلق، ظننت أنني تعرّضت للتدافع بسبب الحشود، وهذا يحدث كثيراً".
وأضاف: "لقد أدركت أنني تعرّضت للركل عندما رأيت مقطع الفيديو مثل الجميع، أنا سعيد أن هذا الغبي لم يفسد الصورة التي التقطتُها مع المعجبين".
وكان شوارزنيجر يحضر، السبت، منافسة قفز في مسابقة "أرنولد كلاسيك" بجوهانسبرج، قبل أن يهرع رجل من ورائه ويقفز ويركله في ظهره.
وتمكنت قوات الأمن من الإمساك بالرجل سريعاً، وسُمِع وهو يردّد: "ساعدوني، أنا أحتاج إلى سيارة (لامبورجيني)".
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