راقصو المغنية مادونا يُثيرون الجدل خلال مسابقة "يوروفيجن"

لاقى أداء المغنية العالمية مادونا في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" الاستحسان من الجمهور بتل أبيب في إسرائيل، لكن أثار الأداء في الوقت ذاته دهشة المشاهدين بسبب الأعلام التي زينت ظهر الراقصين.

وجذب زي مادونا بطابعه المستقبلي والسريالي الكثير من الاهتمام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ارتدته أثناء أدائها في النسخة الـ64 من مسابقة "يوروفيجن" الأوروبية، لكن لم يكن زيها الأمر الوحيد الذي لفت الانتباه، بل زيي اثنين من الراقصين أيضاً.

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وأثناء أدائها لأغنية "Future" مع مغني الراب كوافو، ظهر راقصان يسيران بجانب بعضهما، وكان العلم الفلسطيني على ظهر أحدهما، بينما كان العلم الإسرائيلي على ظهر الآخر.

وأثارت مشاركة النجمة الجدل والارتباك، إذ دعاها بعض النشطاء إلى مقاطعة المسابقة بسبب استضافة إسرائيل لها.

قالت المغنية في بيانٍ لـCNN: "لن أتوقف أبداً عن عزف الموسيقى لتناسب الأجندة السياسية لشخص ما، كما أنني لن أتوقف عن الحديث ضد انتهاكات حقوق الإنسان أينما كانت في العالم".

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