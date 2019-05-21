محكمة إسبانية تُبرّئ شاكيرا من تهمة سرقة أغنية

برأت محكمة تجارية في مدريد الخميس، النجمة الكولومبية شاكيرا ومواطنها كارلوس فيفيس، من تهمة سرقة لحن أغنيتها الناجحة "بيثيكليتا" من مُغن كوبي. وكان المغني الكوبي ليفام يزعم أن "لا بيثيكليتا" مستوحاة من أغنيته "يو تي كييرو تانتو" الصادرة سنة 1997. ونالت أغنية "لا بيثيكليتا" التي تؤديها النجمة الكولومبية مع كارلوس فيفيس سنة 2016 جائزة "غرامي" لأفضل أغنية بنسختها الأميركية اللاتينية. قد يهمك أيضا:اتّهام شاكيرا بسرقة إحدى أغنياتها ومثولها أمام القضاء الإسباني إسبانيا تُحاكم "شاكيرا" لتهرّبها الضريبي بـ14 شركة تمتلكها

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