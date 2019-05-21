أحمد صلاح حسني ينقذ ياسمين صبري من القتل في أحداث الحلقة 14 من "حكايتي"

شهدت أحداث الحلقة الـ14 من مسلسل حكايتي بطولة الفنانة ياسمين صبري، أحداثا مثيرة؛ حيث اختطف "أدهم"، أحمد حاتم، "داليدا" ياسمين صبري، بعد أن نصبت لها "فريدة" وفاء عامر، فخ، فجاء أدهم لينفذ وعده لوالده بأن سيقتلها أمام الجميع في الخان، فخلال الحلقة، انفرد أدهم، بدليدا، وطلب منها الزواج في مقابل عدم قتلها، وقبل أن توافق داليدا على طلبه جاء "علي" أحمد صلاح حسني، وأنقذها، ودارت مناوشات بينه وبين أدهم انتهت بتهديده بالقتل إذا عاد مرة أخرى إلى الإسكندرية.

و"حكايتي"، بطولة الفنانة ياسمين صبري، وفاء عامر، أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، نهال عنبر، وتامر شلتوت.

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