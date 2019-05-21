نقابة المهن الموسيقية في مصر تتنصل من الفنان محمد رمضان

القاهرة - لايف ستايل أكد الفنان المصري هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أن النقابة غير مختصة ببحث الشكاوى المقدمة ضد الفنان محمد رمضان لأنه ليس عضوا بالنقابة وإنما ينعقد الاختصاص لنقابته التي ينتمي إليها وهي نقابة المهن التمثيلية.

جاء ذلك بعد أن تقدمت احدي شركات الإنتاج الفني بشكوى لنقابة الموسيقيين تتهمه فيها بمخالفة بنود العقد المبرم بينهما وتعاقد مع شركة أخري وأحيا لها حفلات غنائية وطالبت الشركة الشاكية النقابة بوقف أي تصاريح غنائية أو حفلات قادمة. قد يهمك ايضاً: محمد رمضان ينجو من "حادث مُميت" بسبب "زِلزال" نجاة محمد رمضان وأسرته من الموت في "زلزال"

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